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Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın Bodrumspor maçında 3 puanı hedeflediklerini söyledi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, Bodrumspor maçı öncesi konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu maç öncesi 3 puanı hedeflediklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 17:51
Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın Bodrumspor maçında 3 puanı hedeflediklerini söyledi!
Asrın felaketi olan deprem sonrasında ligden çekilen Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hükmen galip gelen Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk edeceği Bodrumspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın, "Sahada savaşan bir takım görecekler" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen illerden olan ve ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor karşılaşmasından 3-0'lık sonuçla hükmen galip sayılan Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk edeceği Bodrumspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde Rüstemler Tesisleri'nde başlayan antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Sakaryaspor - Bodrumpor mücadelesi, 20 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.



"Mücadele ve oyun anlamında ciddi bir ivme kazandık"

Ligdeki mücadele hakkında konuşan Teknik Direktör Taner Taşkın, "6 haftadan beri kazanan, 3 puan alan ve olumlu futbol ortaya koyan bir takımımız vardı. Son oynadığımız ve kaybettiğimiz maçta da gerçekten çok iyi mücadele, iyi bir oyun ortaya koyduk. Rakibimize çok az sayıda pozisyon verdik. Biz çok ciddi pozisyonlara girdik gol yapamadık, muvaffak olamadık. Takımımızın hem mücadele hem de oyun anlamında ciddi bir ivme kazanması bizi umutlandırıyor. Yeni bir seri yapmak için de mücadele vereceğiz. Önümüzde uzun bir süreç var. Bu süreçte yine böyle bir seri yakalarsak, ciddi bir konumda oluruz diye düşünüyorum" dedi.



"Sacko dışında sakatlık yok, Kasongo bir sonraki maçta sahada olabilir"

Genel sakatlık durumunu değerlendiren Taşkın, "Genel sakatlık değil de sonradan katılanlar var aramıza. Mesela Sacko geldi aramıza. Sacko, deprem olduktan sonra hemen ülkesine gitmiş ve ayağını topa değdirmemiş, hızlı bile yürümemiş. Biz çok kısa bir süre verebildik kendi sakatlanmasın diye. Yine bir pozisyonda ayağına yemiş olduğu darbe var, o darbeden dolayı sakatlığı var. Onun dışında sakatlık yok, fiziksel olarak hazırlamaya çalışacağız. Kasongo belki bu hafta yetişebilir ama çok küçük bir ihtimalle yetişmeyecek gibi gözüküyor. Bir dahaki maça sahada olacaktır" diye konuştu.



"Sahada savaşan bir takım görecekler"

Taraftar grubuna da destekleri için teşekkür eden Taşkın, "Bu arada tüm taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim, müthiş bir taraftara sahibiz. Saha içi ve dışında oyuncu ile teknik ekibine sahip çıkıyorlar ve sahada sonuna kadar bizi destekliyorlar. Şunu çok iyi bilsinler; bizler terimizin son damlasına kadar, galibiyet adına onlar için her şeyi yapacağız. Ama galip mi geliriz yoksa berabere mi kalırız veya mağlup mu oluruz onu bilemiyoruz. Ama sahada savaşan bir takım görecekler, onun sözünü veriyorum inşallah" şeklinde konuştu.

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