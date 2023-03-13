Erzurum'dan Denizli'ye darbe

SporToto 1. Lig'de düşme potasından çıkma çabasındaki Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 2-0 yenerek kötü gidişe "dur" dedi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin 73'üncü dakikasında Mikhael Rosheuvel'in pasında Özgür Sert'in attığı golle öne geçen Dadaşlar, 80'de Eren Tozlu ile skoru 2-0'a getirdi. Tam 6 hafta sonra kazanan mavi-beyazlılar, puanını 21'e yükseltip düşme potasının üstünde kaldı. Denizlispor ise evinde üst üste dördüncü maçını kazanamadı. Horozlar 17 puanla 17. sırada kaldı.