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Bandırmaspor'da Sami Uğurlu dönemi!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, yollarını ayırdığı İlker Püren'in yerine teknik direktör Sami Uğurlu ile anlaşmaya vardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 11:16
Bandırmaspor'da Sami Uğurlu dönemi!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybedip, play-off yarışının gerisinde kalan Bandırmaspor'da teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrılmıştı. Bordo-beyazlı ekipte, teknik direktörlük görevine son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu getirildi.

Daha önce Altay, Altınordu, Ankaragücü, Eskişehirspor gibi takımlarda yardımcı antrenör olarak görev yapan ve son olarak Kasımpaşa'nın teknik direktörlük koltuğunda oturan Sami Uğurlu opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına sözleşme imzalandı.

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