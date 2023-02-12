Adana ligden çekildi

Kulüpten yapılan açıklamada "Öncelikle depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tah rahmet, yaralılara acil şifaler diliyoruz. Yönetim kurulu olarak önceliğimiz yardım faaliyetlerine destek olmaktı. Yeni Adana Stadı ve bir kısım tesislerimiz depremde zarar gören vatandaşlarımızın kullanımına açılmış, yabancı futbolcularımız ülkelerine, yerli futbolcularımızın büyük çoğunluğu aileleri ile birlikte kendi şehirlerine dönmüşlerdir" denildi.





Kalan maçlar 3-0

TFF , profesyonel futbol liglerinde çekilen takımların kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik (rakip takımların 3-0 galip sayılmasına karar verdi. TFF ayrıca, +1 kuralı ile Gaziantep ve Hatay'dan yabancı transferi gerçekleştirecek olan Süper Lig ekiplerine, o futbolcuyu 9. yabancı olarak sahaya sürmelerine izin verdi.