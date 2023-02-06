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Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş depremde balkondan atladı!

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde yıkıma neden olan deprem meydana geldi. Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki savunma oyuncusu Barış Başdaş'ın depremde yaralandığı ortaya çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 18:23
Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş depremde balkondan atladı!

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Malatya, Gazintep, Adıyaman, Hatay, Adana'da yıkıma sebep olan depremde Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki futbolcusu Barış Başdaş'ın depremde ciddi şekilde yaralandığı ortaya çıktı.

Başdaş'ın danışmanı Serdar Topçu, Alman Bild Gazetesine yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun deprem sırasında 2. kattaki evinin balkonundan atladığını ve ayağından ciddi şekilde yaralanıp hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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