Bodrumspor Trabzonspor'dan transfer yaptı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor ara transfer döneminde iki futbolcuyla sözleşme imzalarken, iki oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar son olarak Çaykur Rizespor forması giyen sol bek Eren Albayrak ile Trabzonspor'dan orta saha Hakan Yeşil'i kadrosuna dahil etti. Ege ekibi, futbolcularından Abdurrahman Canlı ve Osman Kocaoğlu'yla da yollarını ayırdı. Abdurrahman Canlı satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Adanaspor'a kiralandı. Osman Kocaağa ise sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a gitti.

RAKİP ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek zirve iddiasını güçlendiren Bodrumspor, yarın evinde önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı Celal müsabakada forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirterek, "Keçiörengücü'nü yenerek aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz" dedi. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribünü ise 65 TL olarak belirlendi.