Adanaspor ‘Canlı’yı kaptı

Adanaspor, orta alana takviye yaptı. Turuncu-beyazlılar, Bodrumspor'dan Abdurrahman Canlı'yı renklerine bağladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana ekibinde forma giyecek. Satın alma opsiyonu da bulunan Abdurrahman, ligde 7, kupada ise 1 maçta görev aldı.
Adanaspor, orta alana takviye yaptı. Turuncu-beyazlılar, Bodrumspor'dan Abdurrahman Canlı'yı renklerine bağladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana ekibinde forma giyecek. Satın alma opsiyonu da bulunan Abdurrahman, ligde 7, kupada ise 1 maçta görev aldı.