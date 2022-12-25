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Boluspor BB Erzurumspor: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Boluspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. İşte ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 15:56
Boluspor BB Erzurumspor: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Dyorex Boluspor, BB Erzurumspor'u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. Boluspor'un golleri 45+3. dakikada Melih Okutan, 78. dakikada Dejvi Bregu (penaltıdan) ve 89. dakikada Eray Ataseven'den geldi.

BB Erzurumspor'un tek golünü ise 21. dakikada Eren Tozlu, penaltıdan kaydetti.

3 maç sonra galibiyete ulaşan Boluspor, bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Üst üste 2 galibiyetin ardından mağlup olan Erzurumspor ise 20 puanla 13. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Boluspor, Manisa FK'yı konuk edecek. BB Erzurumspor ise deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.

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