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Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafasında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken, ev sahibi Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 18:41
Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor karşılaşmada 35. dakikada Barış Başdaş'ın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Ardından ev sahibi ekipte 50. dakikada O. Haqi skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde Gençlerbirliği'nde Gökhan Gül skoru 2-1'e getirdi.

66. dakikada ise konuk ekipte Gökhan Altıparmak takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor ligde 10 puanla 16. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği ise 7 puanla 18. sırada bulunuyor.

Önümüzdeki hafta Yeni Malatya, Boluspor deplasmanına çıkacak.

Gençlerbirliği ise sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

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