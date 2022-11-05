Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor karşılaşmada 35. dakikada Barış Başdaş'ın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.
Ardından ev sahibi ekipte 50. dakikada O. Haqi skoru 2-0'a getirdi.
Dakikalar 55'i gösterdiğinde Gençlerbirliği'nde Gökhan Gül skoru 2-1'e getirdi.
66. dakikada ise konuk ekipte Gökhan Altıparmak takımına beraberliği getiren golü kaydetti.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor ligde 10 puanla 16. sırada yer aldı.
Gençlerbirliği ise 7 puanla 18. sırada bulunuyor.
Önümüzdeki hafta Yeni Malatya, Boluspor deplasmanına çıkacak.
Gençlerbirliği ise sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.