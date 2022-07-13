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Björkander sevinci

Altay'da sözleşmesi devam eden tek yabancı oyuncu olan Eric Björkander, takımda kalma kararı aldı. Ayrılma ihtimali bulunan 26 yaşındaki İsveçli stoper, siyah- beyazlı kurmayların 'Bu mücadelede bizimle olmanı istiyoruz' mesajı sonrası ikna oldu. Björkander, geçen yıl 26 maçta oynadı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Björkander sevinci
Altay'da sözleşmesi devam eden tek yabancı oyuncu olan Eric Björkander, takımda kalma kararı aldı. Ayrılma ihtimali bulunan 26 yaşındaki İsveçli stoper, siyah- beyazlı kurmayların 'Bu mücadelede bizimle olmanı istiyoruz' mesajı sonrası ikna oldu. Björkander, geçen yıl 26 maçta oynadı.
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