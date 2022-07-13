Björkander sevinci

Altay'da sözleşmesi devam eden tek yabancı oyuncu olan Eric Björkander, takımda kalma kararı aldı. Ayrılma ihtimali bulunan 26 yaşındaki İsveçli stoper, siyah- beyazlı kurmayların 'Bu mücadelede bizimle olmanı istiyoruz' mesajı sonrası ikna oldu. Björkander, geçen yıl 26 maçta oynadı
Altay'da sözleşmesi devam eden tek yabancı oyuncu olan Eric Björkander, takımda kalma kararı aldı. Ayrılma ihtimali bulunan 26 yaşındaki İsveçli stoper, siyah- beyazlı kurmayların 'Bu mücadelede bizimle olmanı istiyoruz' mesajı sonrası ikna oldu. Björkander, geçen yıl 26 maçta oynadı.