İlle de Jahovic

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bodrumspor, transferde büyük oynuyor. Yeşil-beyazlılar, bir süredir gündemde olan Adis Jahovic'i renklerine bağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Pendikspor'un da istediği 35 yaşındaki Makedon golcüye tekliflerini ileten yeşil-beyazlılar beklemeye geçti. Tecrübeli oyuncunun da Bodrumspor'a olumlu yaklaştığı transferin en kısa zamanda gerçekleşebileceği öğrenildi.
GÖZTEPE'DEN AYRILDI
Türkiye kariyerine ilk olarak 2016 yılında Göztepe'de başlayan 35 yaşındaki oyuncu, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını da giydi. Jahovic, geçen sezon Süper Lig'de Göztepe ile 32 maça çıkarken 5 kez gol sevinci yaşadı. Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda ise 19 karşılaşmaya çıkan Jahovic, 3 kez ağları sarstı. Sözleşmesi sona eren tecrübeli forvetin bonservisi elinde bulunuyor.
Jahovic, geçen sezon Süper Lig'de 32 maçta 5 kez fileleri sarstı.