Haberler TFF 1.Lig Boldrin yolda

Boldrin yolda

Karadeniz ekibi, son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen 33 yaşındaki Boldrin’le anlaştı. On numara, takımın 11’inci transferi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Boldrin yolda

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Samsunspor, on numarada bombayı patlattı. Kırmızı- beyazlılar, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Fernando Boldrin'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alan 33 yaşındaki Brezilyalı maestro, Karadeniz ekibinin teklifini kabul etti. Taraflar son kez bir araya gelerek resmi imzaları attı.

SIRA FORVETTE

Samsunspor, Boldrin'i de renklerine katarak 11. transferini gerçekleştirdi. Daha önce Arvydas Novikovas, Jakub Szumski, Gaetan Laura, Amir Arli, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk, Şener Kaya, Yusuf Ensar Poyrazlı, Celil Yüksel ve Mücahid Albayrak'la imzalar atılmıştı. Kırmızı- beyazlılarda rota artık forvet transferine çevrildi. Kurmayların, ismi sır gibi saklanan yabancı bir golcüyü kısa süre içinde takıma kazandırmaya hazırlandığı öğrenildi.

Çaykur Rizespor'da 111 maça çıkan Boldrin 18 gol ve 20 asist kaydetti.

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