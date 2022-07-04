Boldrin yolda

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Samsunspor, on numarada bombayı patlattı. Kırmızı- beyazlılar, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Fernando Boldrin'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alan 33 yaşındaki Brezilyalı maestro, Karadeniz ekibinin teklifini kabul etti. Taraflar son kez bir araya gelerek resmi imzaları attı.
SIRA FORVETTE
Samsunspor, Boldrin'i de renklerine katarak 11. transferini gerçekleştirdi. Daha önce Arvydas Novikovas, Jakub Szumski, Gaetan Laura, Amir Arli, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk, Şener Kaya, Yusuf Ensar Poyrazlı, Celil Yüksel ve Mücahid Albayrak'la imzalar atılmıştı. Kırmızı- beyazlılarda rota artık forvet transferine çevrildi. Kurmayların, ismi sır gibi saklanan yabancı bir golcüyü kısa süre içinde takıma kazandırmaya hazırlandığı öğrenildi.
Çaykur Rizespor'da 111 maça çıkan Boldrin 18 gol ve 20 asist kaydetti.
Transfer döneminin en hareketli takımlarından Samsunspor, on numarada bombayı patlattı. Kırmızı- beyazlılar, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Fernando Boldrin'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alan 33 yaşındaki Brezilyalı maestro, Karadeniz ekibinin teklifini kabul etti. Taraflar son kez bir araya gelerek resmi imzaları attı.