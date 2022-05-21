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Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'e çıkma yolunda heyecan yarı finalde devam edecek. Spor Toto 1. Lig play-off yarı final müsabakalarının programı belli oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:48 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:51
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor ve Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor'un eşleşmelerinin olduğu play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

Play-off yarı final maç programı şöyle:

25 Mayıs Çarşamba:

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)

21.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

29 Mayıs Pazar

15.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

18.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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