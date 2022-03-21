Buldozer Ban-Ban

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta lider Ankaragücü'ne 1-0 kaybeden Bandırma'nın 2 haftalık galibiyet serisi bitmişti. Süper Lig aşkıyla yanıp tutuşan Ban-Ban, Tuzla'yı konuk ettiği maçta rahat bir galibiyet aldı. 36'da ceza alanı hemen dışında topla buluşan Caner'in vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Levent Ayçiçek topu ağlara gönderdi: 1-0. 68'de Kenny'in vuruşu savunmadan sekip Caner'in önünde kaldı. Caner'in şutu filelere gitti: 2-0. 70'te ceza sahasına yapılan ortada Bardhi, topu ağlara gönderdi: 2-1. 86'da Kenny'nin ortasında ceza sahası içinde Osmasij kafayla topu filelere yolladı: 3-1. Bandırma bu galibiyetle ikinci sıradaki Ümraniye ile puan farkını 6'ya düşürdü. Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı.