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Spor Toto 1.Lig Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Muzaffer Bilazer'i göreve getirdi

Spor Toto 1.Lig'de play-off umutlarını sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kötü gidişattan dolayı teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırmıştı. Yücel İldiz yerine göreve Sportif Direktör Muzaffer Bilazer Futbol Sorumlusu olarak getirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 16:18
Spor Toto 1.Lig Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Muzaffer Bilazer'i göreve getirdi

BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz'in ardından takımın başına Sportif Direktörlük görevini sürdüren Muzaffer Bilazer, Futbol Sorumlusu olarak getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da son haftalardaki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre takımın başına bir dönem Erzurumspor'un teknik direktörlüğünü de yapmış olan Sportif Direktör Muzaffer Bilazer, Futbol Sorumlusu olarak getirildi.

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