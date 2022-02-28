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Samsun'a darbe

Şampiyonluğa oynayan Ümraniye evinde Samsun’u, Onur ve Bammou (2) ile yendi. Kırmızı Şimşekler’in 7 maçlık serisi bitti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Samsun'a darbe
Lige şampiyonluk parolasıyla giren Ümraniye ile Samsun karşılaştı. 38'de Onur, ceza sahası önünde kaleci Nurullah tarafından düşürüldü. Hakem Burak Birincioğlu kaleci Nurullah'a kırmızı kart gösterdi. 45+3'te Del Valle'nin ceza sahasına ortasında, düzgün bir vuruş yapan Onur Ayık topu ağlara gönderdi: 1-0. 50'de Onur Ayık'ın köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Glumac'ın kafayla indirdiği topu Bammou kafayla ağlara gönderdi: 2-0. 71'de Tomane'nin altıpasa gönderdiği topu Hasan plase vuruşla ağlara gönderdi: 2-1. 80'de Oğuz'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bammou, bir kez daha ağları sarstı: 3-1. Samsun'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken play-off hattının bir basamak altında kaldı.
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