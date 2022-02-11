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Anadolu derbisi

Spor Toto 1. Lig’de Türkiye’nin iki köklü camiası kozlarını paylaşacak Samsunspor, 19.00’da Süper Lig’in 5. büyüğü Bursaspor’u ağırlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
Anadolu derbisi

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta, bugün iki güçlü kulübün futbol resitaline sahne olacak. Play-off'u kovalayan Samsunspor, düşme hattındaki Bursaspor'u 19.00'da ağırlayacak ve maç TRT Spor'dan yayınlanacak. İki takım arasındaki 70 maçın, 23'ünü Samsun, 28'ini Bursa kazandı. 19 maç berabere bitti. Samsun'daki maçlarda Karadeniz ekibi 16'ya 7 üstün. 12 maç eşitlikle sona erdi.

İKİ TAKIMDA DA HEDEF 3 PUAN
Keçiörengücü deplasmanından 1 puanla ayrılan ve 4 maçtır bileği bükülmeyen kırmızı-beyazlılar, bu puan kaybını Bursa ile telafi etmek istiyor. Transfer yasağını son gün kaldıran ve Pedro, Bifouma, Enver Cenk ve Yusuf Türk'e imza attıran Timsahlar ise Erzurum beraberliğinin ardından Altınordu galibiyetiyle umutlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Bursa ekibi 4-1 kazanmıştı.

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