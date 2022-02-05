Haberler TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Keçiörengücü ile Samsunspor puanları paylaştı

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Keçiörengücü ile Samsunspor puanları paylaştı

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 15:34
Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Keçiörengücü ile Samsunspor puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Keçiörengücü 22. dakikada Adamu Alhassan ile öne geçerken; Samsunspor'da 64. dakikada Yasin Öztekin beraberliği getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 27 puana yükseldi. Samsunspor'un da yenilmezlik serisi 4 maça ulaşırken, puanını 34'e çıkardı.

Ligin 24. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.

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