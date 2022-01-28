Adana uçuyor

Spor Toto 1. Lig'de devre arasında transfer şampiyonu Adanaspor olacak gibi duruyor. Ümraniye'den stoper Yiğithan Güveli'yi ve Liverpool'un eski yıldızı Jordon Ibe'yi kadrosuna katan turuncu-beyazlılar, Rize'den sağ kanat Eren Karadağ ve Gaziantep'ten stoper Ulaş Zengin'i ise kiralamıştı. Çukurova ekibi orta sahayı ise Karagümrük'ten Efe Tatlı ile güçlendirdi. 19 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı öğrenildi. Efe sezonun ilk yarısında 7 maça çıkarken 1 asist yaptı. Gözünü santrfor bölgesine çeviren Adanaspor, Ozegovic'in boşluğunu iki futbolcuyla dolduracak. Ankaragücü'nde oynayan Emre Güral'ı da bitiren turuncu-beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcuyla resmi imzaları attı. D.Moskova ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Sylvester Igboun'la da söz kesen Adanaspor iki futbolcuyla imzayı atacak.