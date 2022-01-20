Acı günün yıldönümü: 20 Ocak 1989 Samsunspor otobüs kazası

Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara sayfaları arasında yer aldı. Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirdi.

KAZADAN SONRA SAMSUNSPOR'UN RENKLERİNE SİYAH DA EKLENDİ

Kuruluşundan itibaren renkleri kırmızı ve beyaz olan Samsunspor, bir süre sonra kaybettiği isimlerin anısına siyah rengi de kırmızı ile beyazın yanına ekledi.

ONUR ŞAMPİYONU

Trafik kazasından dolayı Samsunspor 1988-89 sezonuna devam edemedi, sezonun sonuna dek tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayıldı Ancak federasyon tarafından sağlanan özel statü ile ligde bırakıldı ve o sezon ligin "Onur Şampiyonu" ilan edildi.