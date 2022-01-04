Samsun coştu

Ligin ikinci yarısına güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Samsunspor, transfer operasyonuna hız verdi. Kırmızı-beyazlılar, prensipte anlaşma sağladığı üç isme imza attırmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, hücum hattı için eski oyuncusu Atabey Çiçek ve daha önce ülkemizde top koşturan Patrick Twumasi'yle anlaşmıştı. Savunma için ise uzun süredir görüşme halinde olunan Sheldon Bateau'yla görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi. Üç isimle kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.
ESKİ TAKIMINA GELİYOR
2019-2020'de Samsun'da kiralık oynayan forvet Atabey (26), 29 maçta 11 kez ağları sarsmıştı. Bonservisi Başakşehir'de bulunan başarılı oyuncu, bu sezon ise 6 maçta 1 asist yaptı. Hücum hattının sağında görev yapan ve Hannover'de oynayan Ganalı kanat Twumasi (27), 2019- 2020'de Gaziantep FK'de 27 maçta 6 gol ve 5 asistle dikkat çekmişti. Meclehen'in Trinidad ve Tobagolu stoperi Bateau (30) ise bu sezon 17 karşılaşmada 1 asist yaptı.