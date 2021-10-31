BB. Erzurumspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

BB. ERZURUMSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB. ERZURUMSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Balıkesirspor maçı 31 Ekim Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.