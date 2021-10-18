Kocaelispor coştu

Son haftaların formda takımı Kocaelispor, dün Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek 4'te 4 yaptı. İlk yarıda iki takım da fazla pozisyona giremedi. 48. dakikada İlyas Kubilay'ın taşıdığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Ndlovu'nun vuruşunu kaleci Hüseyin güçlükle çıkardı. 60'ta ceza Mehmet Tayfun Dingil'in röveşatasında kaleci Korcan gole izin vermedi. 81'de Ndlovu'ya ceza sahası içerisinde yapılan müdahale nedeniyle hakem beyaz noktayı işaret etti. Topun başına geçen Ndlovu, fileleri havalandırmayı başardı ve skoru belirledi: 0-1.

NDLOVU ÇOK MUTLU

Sezon başında performansı nedeniyle Kocaeli'den ayrılması gündeme gelen Ndlovu çok mutlu. 7 maçta 5 gole ulaşan 31 yaşındaki forvetin 1 de asisti bulunuyor.

'17 TANE ŞUT ATTIK'

Keçiören Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Oyunun tamamen hakimiyeti içerisinde 17 kez ceza sahası içine girip şut atmışız. Bu hamlelerimizden gol çıkmadı" dedi.