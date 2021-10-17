Ankara Keçiörengücü Kocaelispor 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu. Ankara Aktepe Stadı'nda oynanan mücedeleyi Kocaelispor 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Kocaelispor'da golü 81. dakikada Dino Ndlovu penaltıdan kaydetti.

Geride kalan 9 haftada sadece 4 puan toplayabilen Keçiörengücü, son 5 haftada puan alamadı. Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Kocaelispor, ligde 4. sıraya yerleşti. Evinde mağlup olan Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



16. dakikada sol kanattan Iskandarli'nin yerden ceza sahasına pasında Hamza'nın şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.



45. dakikada Atilla'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Ndlovu'nun şutu kaleyi bulmadı.



48. dakikada İlyas Kubilay'ın taşıdığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Ndlovu'nun vuruşunu kaleci Hüseyin güçlükle çıkardı.



60. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mehmet Tayfun Dingil'in röveşatasında kaleci Korcan gole izin vermedi.



73. dakikada Keçiörengücü sol kanattan hızlı çıktı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze'nin etkili şutunda kaleci Korcan gole izin vermedi. Korcan'dan seken topla tekrar buluşan Eze'nin ikinci şutunda da gole izin vermeyen Korcan, kurtarışlarıyla kalesini gole kapadı.



80. dakikada az adamla yakalanan Keçiörengücü, defansının arkasına sarkan Benhur topla buluştu. Ceza sahası önüne kadar gelen Benhur'un sert ve etkili şutunu kaleci Hüseyin kurtardı.



81. dakikada Kocaelispor'da Ndlovu'ya ceza sahası içerisinde yapılan müdahale nedeniyle hakem Ömer Faruk Turtay beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Ndlovu, topu ağlara gönderdi. 0-1



90+4. dakikada sağ kanattan gelen topla ceza sahası içerisinde buluşan Eze'nin şutu üstten az farkla dışarıya çıktı.