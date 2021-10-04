Haberler TFF 1.Lig Bolu’da ses çıkmadı

Bolu’da ses çıkmadı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Bolu’da ses çıkmadı

Maçtan dakikalar şöyle: 24'te Bregu'nun şutunu Stachowiak kurtardı. 25'te Eray'ın aşırtma şutu yandan auta çıktı. 35'te Bregu'nun şutunda Stachowiak son anda topu kornere çeldi. 42'de Muğdat'ın şutunu kaleci güçlükle kurtardı. 65'te Roshi kaleciyle karşı karşıya kaldı, Roshi'nin sert şutunu Stachowiak kornere çeldi.

ERGINER: 3 PUANI KAÇIRDIK
Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Baştan sona üstün olduğumuz bir maçı 2 puan kayıpla tamamladık" diye konuştu. Denizli hocası Bulut Turhan ise, "Dengeli bir maçtı. Hakkı beraberlikti" dedi.

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