Menemen coştu

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor transferde atağa kaldı. Sarı-lacivertliler, yarın sona erecek transfer döneminin bitişi öncesi üç futbolcuyla anlaştı. İzmir ekibi son olarak Balıkesirspor'da forma giyen stoper Oğuzhan Çapar ve geçen sezon Giresun'da şampiyonluk yaşayan orta saha Muhammed Himmet'le el sıkıştı.

BEŞIKTAŞ ALTYAPISINDA OYNADI

İki futbolcunun da kısa zamanda sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Balıkesirspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Oğuzhan geçen sezon kırmızı-beyazlılarda 12 lig maçına çıktı. Denizli'de kariyerine başlayan 27 yaşındaki Muhammed ise Beşiktaş altyapısında oynadıktan sonra Kırıkhan, Gaziantep FK ve Giresun formalarını terletti.