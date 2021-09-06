Alt liglerden haberler (06.09.2021)

- Bursa'nın iki yeni transferi stoper Nicolas Zalazar ile sol kanat Elton Acolatse iddialı. Zalazar, "Şampiyonluk istiyorum" dedi. Acolatse, "Başarılı olacağız" şeklinde konuştu.



- Manisa FK, Paris FC'de forma giyen Marvin Gakpa'yı renklerine kattı. 27 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız 10 numara ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Gakpa resmi imzayı attı.



- Lige kötü başlasa da 16 transfer yaparak yeni bir kadro kuran Denizlispor, milli arayı Afyon'da değerlendirdi. Yeşil-siyahlılar, 11 Eylül'de Eyüp deplasmanına çıkacak.



- Uşakspor, Turgutluspor'dan 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray'dan 20 yaşındaki orta saha Erkan Süer'i de kiraladı.



- 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, deplasmanda Kırklarelispor'u 1-0 geri düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti. Nazilli'nin gollerini Emre (k.k), Mert ve Mehmet attı.



- 3. Lig 2. Grup ekibi Kızılcabölük iki transfer birden yaptı. Fenerbahçe'den 18 yaşındaki kaleci Canberk Aydemir'i bonservisiyle kadrosuna kattı. Kasımpaşa'dan 20 yaşındaki stoper Furkan Çetinkaya'yı ise 1 yıllığına kiraladı.