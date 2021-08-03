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Orgill: Karakterli bir takıma sahibiz

Manisa FK'nin yeni golcüsü Divock Orgill, takımın ortamına övgüler yağdırdı. Yeni sezona iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Jamaikalı oyuncu, "Takım karakteri de benim için çok önemli. Bu nedenle Manisa'da olduğum için mutluyum. Verimli antrenmanlar yapıyoruz. Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruz" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50
Orgill: Karakterli bir takıma sahibiz
Manisa FK'nin yeni golcüsü Divock Orgill, takımın ortamına övgüler yağdırdı. Yeni sezona iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Jamaikalı oyuncu, "Takım karakteri de benim için çok önemli. Bu nedenle Manisa'da olduğum için mutluyum. Verimli antrenmanlar yapıyoruz. Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruz" dedi. Geçen sezon Antalyaspor'da oynayan 31 yaşındaki forvet, 32 maçta 1 gol atmıştı.
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