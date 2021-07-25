Miya sürprizi

Bir yandan transfer yasağını kaldırmak için uğraşan A.Gücü'nde, kadroyu güçlendirme çalışmaları da sürüyor. Hasan Hüseyin Acar, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Eren Derdiyok gibi oyuncularla anlaşma sağlayan başkent ekibinde Farouk Miya isminin gündeme geldiği iddia edildi. Cekici'yi Konya'ya göndermeye hazırlanan başkent ekibi, takasta ise Ugandalı oyuncuyu talep etti.

MİLLİ TAKIMIN YILDIZI

Cekici'yle anlaşma sağlayan Konyaspor'un bu teklife sıcak baktığı belirtildi. 23 yaşındaki on numaranın ise düşünmek için süre istediği ifade edildi. 2019'da Hırvat ekibi Gorica'dan transfer olan Farouk Miya, Konyaspor kariyerinde 45 maça çıktı ve 8 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Uganda Milli Takımı'nın yıldızı olan genç on numara, 58 karşılaşmada attığı 19 golle dikkatleri üzerine çekiyor.