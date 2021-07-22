Haberler TFF 1.Lig Son dakika transfer haberi: Eren Derdiyok Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni adresi

Son dakika transfer haberi: Eren Derdiyok Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni adresi

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü'nde transfer için düğmeye basıldı. Süper Lig'e geri dönmek adına iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan başkent ekibinden flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, son olarak Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor forması giyen deneyimli golcü Eren Derdiyok ile anlaşma sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 15:39
Son dakika transfer haberi: Eren Derdiyok Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını terleten Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor. Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladı.

Hürriyet'in haberine göre; Eren Derdiyok, Başkent ekibinden 400 bin euro yıllık ücret kazanacak. Türkiye'ye gelip Ankaragücü'nün son hazırlık maçını izleyen Eren Derdiyok'un kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Tekrar Süper Lig'e yükselmek adına iddialı bir kadro oluşturan Ankaragücü'nün, Çaykur Rizespor'la sözleşmesi sona eren Abdullah Durak'la da el sıkıştığı belirtildi.

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