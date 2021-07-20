Estrela Dadaş’ta

Transfer çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, orta alana bir takviye daha yaptı. Mavi-beyazlılar, geçen sezon Mısır Ligi ekiplerinden National Bank of Egypt'te forma giyen Estrela'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Tam adı Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras olan 25 yaşındaki oyuncu, kariyerine Benfica altyapısında başladı. Ardından ABD'nin yolunu tutan Estrela, Orlando City forması giydi. Sonraki durağı Güney Kıbrıs olan Angolalı orta saha, Apoel Nikosia'da görev yaptı. 2016'da Portekiz'e dönüş yapan Estrela, Varzim ve Desportivo formalarını terlettikten sonra 2020'de Mısır'a transfer oldu. Bank El Ahly'de 18 maça çıkan 1.73 metre boyundaki orta saha, skora katkı yapamadı. Orta sahadaki mücadeleci yapısıyla dikkat çeken futbolcu, genç milli takımlarda Portekiz forması giydi. 3'ü 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda olmak üzere 8 kez Portekiz'de oynayan Estrela, A Takım seviyesinde ise Angola formasını 3 kez giydi.