Eyüp’ten imza şov

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, transferde şov yaptı. Eflatun- sarılılar, Bogdan Stancu ve Umut Bulut'u kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak G.Birliği forması giyen Rumen forvet ve geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren Umut'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Kariyerinde A.Gücü, Trabzon, Toulouse, G.Saray ve Kayseri formaları giyen 38 yaşındaki Umut'un yıllık 900 bin lira alacağı ifade edildi. G.Saray, Ordu, G.Birliği ve Bursa formaları giyen 33 yaşındaki Stancu'nun alacağı ücret ise açıklanmadı. Kulüp başkanvekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.