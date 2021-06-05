Haberler TFF 1.Lig Alt ligden haberler (05.06.21)

Alt ligden haberler (05.06.21)

takımı yeni sezon öncesi transfer hareketliliği var. Zirveye oynayacak kadroyu kurmak isteyen yönetimin tecrübeli golcü 'le anlaştığı öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Alt ligden haberler (05.06.21)

Menemen'in Nijeryalı forveti Rasheed ile birçok kulübün ilgilendiği kaydedildi. 22 yaşındaki oyuncu için Kocaeli, Bolu ve 'nin teklif yaptığı belirtildi.

TFF 1. Lig'den düşen 'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Yeni kongre 11 Haziran tarihinde yapılacak.

Altınordu'da 'in gelecek sezon kadroda yer almayacağı bildirildi. Sözleşmesi biten Furkan Çil'e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi.

'un stoperi 'ün, ekibi 'un radarına girdiği öğrenildi. Sezon başında Sakarya'ya gelen 25 yaşındaki Öksüz, geçen sezon 37 maçta, 3 gol attı.

SİNAN UZATMADI
Altınordu'da sözleşmesi biten , kendisine yeniden anlaşma teklif eden yönetimden süre istedi. İzmir ekibinde kaptanlık görevini üstlenen tecrübeli stoperle 'un ilgilendiği öğrenildi.

BAŞKAN SEÇİLİYOR
Bursaspor Kulübü'nde bugün olağan genel kurul heyecanı yaşanacak. Üç adayın yarışacağı kongre, 'nda saat 14.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlılar, 29. başkanını seçecek.

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