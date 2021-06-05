Alt ligden haberler (05.06.21)

Menemen'in Nijeryalı forveti Rasheed ile birçok kulübün ilgilendiği kaydedildi. 22 yaşındaki oyuncu için Kocaeli, Bolu ve Gençlerbirliği'nin teklif yaptığı belirtildi.



TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Yeni kongre 11 Haziran tarihinde yapılacak.



Altınordu'da Furkan Çil'in gelecek sezon kadroda yer almayacağı bildirildi. Sözleşmesi biten Furkan Çil'e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi.



Sakaryaspor'un stoperi Burak Öksüz'ün, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un radarına girdiği öğrenildi. Sezon başında Sakarya'ya gelen 25 yaşındaki Öksüz, geçen sezon 37 maçta, 3 gol attı.



SİNAN UZATMADI

Altınordu'da sözleşmesi biten Sinan Osmanoğlu, kendisine yeniden anlaşma teklif eden yönetimden süre istedi. İzmir ekibinde kaptanlık görevini üstlenen tecrübeli stoperle Samsunspor'un ilgilendiği öğrenildi.



BAŞKAN SEÇİLİYOR

Bursaspor Kulübü'nde bugün olağan genel kurul heyecanı yaşanacak. Üç adayın yarışacağı kongre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlılar, 29. başkanını seçecek.