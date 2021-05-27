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Nefesler tutuldu

Misli.com 2. Lig’de ile , yarın ’nda 1. Lig’e yükselme maçına çıkıyor. İki kentte de heyecan üst düzeye taşındı. Renktaş kulüpler şampiyonluğu hedefliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Nefesler tutuldu

Misli.com 2. Lig'den 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği - play-off finali, renktaş iki takımın çekişmeli mücadelesine sahne olacak. Atatürk 'nda yarın saat 20.00'de gerçekleşecek final mücadelesinde yeşil-siyahlı iki kulüp, özlemini çektikleri 1. Lig'e yükselmek için ter dökecek. Müzesinde 2 bulunan, 'de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün "korkulu rüyası" olan Kocaelispor ile müzesinde 1 Türkiye Kupası yer alan, Türk futboluna birçok yıldız oyuncu kazandıran Sakaryaspor . Lig'e çıkabilmek için playoff finalinde karşılaşacak. İki şehir de bayraklarla donatıldı artık maç saati bekleniyor.

1. LİG'E HAVA GETİRİRİZ

Sakaryaspor Başkanı , "İki takımın yükselmesi için gerekli başvuruyu yaptık. Ne olursa olsun maça kendimizi hazırlıyoruz. İsteğimiz iki köklü camianın zarar görmemesi. Hem hem de birlikte 1. Lig'e çok güzel bir hava getirir. İki şehir, birlikte çıkartılırsa her kimse üzülmez" dedi.

EL ELE ÜST LİGE ÇIKALIM!

Kocaelispor Başkanı , iki takımın birlikte 1. Lig'e çıkarılması gerektiğini söyledi. Koyun, "Sakarya ve Kocaeli büyük camia, futbolun merkezi olan milli takıma önemli futbolcular kazandıran iki güzide takım. İki takımın kesinlikle olmasını canı gönülden istiyoruz" diye konuştu.

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