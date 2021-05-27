Nefesler tutuldu

Misli.com 2. Lig'den 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Kocaelispor- Sakaryaspor play-off finali, renktaş iki takımın çekişmeli mücadelesine sahne olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de gerçekleşecek final mücadelesinde yeşil-siyahlı iki kulüp, özlemini çektikleri 1. Lig'e yükselmek için ter dökecek. Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig'de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün "korkulu rüyası" olan Kocaelispor ile müzesinde 1 Türkiye Kupası yer alan, Türk futboluna birçok yıldız oyuncu kazandıran Sakaryaspor TFF 1. Lig'e çıkabilmek için playoff finalinde karşılaşacak. İki şehir de bayraklarla donatıldı artık maç saati bekleniyor.



1. LİG'E HAVA GETİRİRİZ



Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi, "İki takımın yükselmesi için gerekli başvuruyu yaptık. Ne olursa olsun maça kendimizi hazırlıyoruz. İsteğimiz iki köklü camianın zarar görmemesi. Hem Sakarya hem de Kocaeli birlikte 1. Lig'e çok güzel bir hava getirir. İki şehir, birlikte çıkartılırsa her kimse üzülmez" dedi.



EL ELE ÜST LİGE ÇIKALIM!



Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, iki takımın birlikte 1. Lig'e çıkarılması gerektiğini söyledi. Koyun, "Sakarya ve Kocaeli büyük camia, futbolun merkezi olan milli takıma önemli futbolcular kazandıran iki güzide takım. İki takımın kesinlikle bir üst ligde olmasını canı gönülden istiyoruz" diye konuştu.