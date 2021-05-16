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. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

. Lig'de ve 'un ardından 'e çıkacak son takım play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak. Play-off heyecanı da 17 Mayıs Pazartesi günü oynanacak olan - maçıyla başlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:53
TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

. Lig'den 'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında yarı final heyecanı17 Mayıs Pazartesi oynanacak - maçıyla başlayacak.

ve GZT 'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı ligin play-off yarı finalinde ile , İstanbulspor ile de Altay karşılaşacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, yeri daha sonra açıklanacak final maçında 26 Mayıs Çarşamba günü mücadele edecek.

Play-off müsabakalarında, (VAR) sistemi kullanılacak.

Bu sezon 26. kez uygulanan play-off'ta Altınordu ilk kez ter dökecek. Altay altıncı, İstanbulspor ile Yılport Samsunspor ise üçüncü kez yer alırken, bu 3 takım daha önce çıktıkları play-off mücadelelerinde Süper Lig vizesi alamadı.

İLK MAÇ PAZARTESİ

Play-off yarı final eşleşmelerinde ilk karşılaşma, Altay ile İstanbulspor arasında 17 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de 'nda oynanacak.

Karşılaşmanın rövanşında iki ekip 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de 'nda karşılaşacak. Bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla İstanbulspor kazandı.

İKİNCİ YARI FİNAL SALI GÜNÜ

Diğer eşleşmede Altınordu ile Yılport Samsunspor, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Bu seride finale çıkacak ekip, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de 'ndaki müsabakayla belli olacak. İki tam arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

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