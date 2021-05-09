TFF 1. Lig'de büyük gün! Süper Lig'e çıkacak iki takım belli oluyor

TFF 1. Lig'de son haftaya taşınan şampiyonluk yarışında, düğüm bugün çözülüyor. 67'şer puana sahip Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor 20.30'da sahne alacak. Lider Demir, Menemenspor deplasmanında zafer arayacak. Samet Aybaba'nın öğrencileri kazanması halinde 25 yıllık Süper Lig hasretine son verecek. Liderin en yakın takipçisi Giresunspor ise Tuzlaspor'a konuk olacak. Yeşilbeyazlılar, İstanbul'dan 3 puanla ayrılırsa 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış olacak. Aynı puanla 3. sırada yer alan Samsunspor'a ise bugün kazanmak yetmeyecek. Kırmızı-beyazlılar, Adanaspor'u deplasmanda yenmesi halinde Adana Demirspor ve Giresunspor'un puan kaybını bekleyecek. Samsunspor aksi halde play-off'tan Süper Lig biletini kovalayacak. Nefes kesen maçların heyecanı beIN Sports ve TRT Spor ekranlarında yaşanacak.



AYBABA '3' PEŞİNDE

1996-1997'de Kayseri ve 2016-2017'de Sivas'ı Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba, Demir ile de şampiyon olursa bu başarıyı 3. kez yakalacayak.



BU KEZ TEKNİK ADAM!

1996-1997'de Kayseri, 2005-2006'da Antalya ile Süper Lig'e çıkan Hakan Kutlu, bu kez Giresun'da teknik adam olarak bunu başarma peşinde.



İKİ KEZ BAŞARDI

Daha önce Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında takımda futbolcu olarak yer alan Ertuğrul Sağlam, bu sefer teknik direktör olarak bunu başarmak isteyecek. Tecrübeli çalıştırıcının Bursaspor'la Süper Lig zaferi de bulunuyor.