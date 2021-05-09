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. Lig'de büyük gün! 'e çıkacak iki takım belli oluyor

Son dakika spor haberi... 67’şer puana sahip 3 takım 20.30’da son kez sahne alacak. Adana ve kazanırsa biletinin sahibi olacak. ise rakiplerinin kaybını bekleyecek. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 06:50
TFF 1. Lig'de büyük gün! Süper Lig'e çıkacak iki takım belli oluyor

. Lig'de son haftaya taşınan şampiyonluk yarışında, düğüm bugün çözülüyor. 67'şer puana sahip , ve 20.30'da sahne alacak. Lider , deplasmanında zafer arayacak. 'nın öğrencileri kazanması halinde 25 yıllık hasretine son verecek. Liderin en yakın takipçisi Giresunspor ise 'a konuk olacak. Yeşilbeyazlılar, İstanbul'dan 3 puanla ayrılırsa 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış olacak. Aynı puanla 3. sırada yer alan Samsunspor'a ise bugün kazanmak yetmeyecek. Kırmızı-beyazlılar, 'u deplasmanda yenmesi halinde Adana Demirspor ve Giresunspor'un puan kaybını bekleyecek. Samsunspor aksi halde play-off'tan Süper Lig biletini kovalayacak. Nefes kesen maçların heyecanı beIN Sports ve TRT Spor ekranlarında yaşanacak.

AYBABA '3' PEŞİNDE
1996-1997'de Kayseri ve 2016-2017'de Sivas'ı Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba, Demir ile de şampiyon olursa bu başarıyı 3. kez yakalacayak.

BU KEZ TEKNİK ADAM!
1996-1997'de Kayseri, 2005-2006'da Antalya ile Süper Lig'e çıkan , bu kez 'da teknik adam olarak bunu başarma peşinde.

İKİ KEZ BAŞARDI
Daha önce Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında takımda futbolcu olarak yer alan , bu sefer teknik direktör olarak bunu başarmak isteyecek. Tecrübeli çalıştırıcının Bursaspor'la Süper Lig zaferi de bulunuyor.

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