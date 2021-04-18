Akhisarspor Altınordu 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında küme düşme hattında yer alan Akhisarspor ile play-off hedefinde olan Altınordu kozlarını paylaştı. Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Altınordu'nun golünü 8. dakikada Enis Destan penaltıdan kaydetti. Akhisarspor'un golü ise 68. dakikada Dzon Delarge'den geldi.

AKHİSARSPOR 82'DE KIZARDI!

Akigolar'da Akwo Ayuk mücadelenin 82. dakikasında çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu maçın ardından Akhisarspor 26 puanla 16. sırada yer aldı ve düşme hattının üzerindeki takımların alacağı sonuçları beklemeye başladı. Play-off mücadelesi veren Altınordu ise 53 puanla 6. sırada yer aldı.