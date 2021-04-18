Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor Altınordu 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 31. haftasında sahasında 'yu konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 berabere bitti ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Altınordu'nun golünü penaltıdan attı. Akhisarspor'un golünü ise 68. dakikada kaydetti. Akigolarda Akwo Ayuk 82. dakikada kırmızı kart gördü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 18:49
Akhisarspor Altınordu 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında küme düşme hattında yer alan ile play-off hedefinde olan kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Altınordu'nun golünü 8. dakikada penaltıdan kaydetti. Akhisarspor'un golü ise 68. dakikada 'den geldi.

AKHİSARSPOR 82'DE KIZARDI!
Akigolar'da Akwo Ayuk mücadelenin 82. dakikasında çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu maçın ardından Akhisarspor 26 puanla 16. sırada yer aldı ve düşme hattının üzerindeki takımların alacağı sonuçları beklemeye başladı. Play-off mücadelesi veren Altınordu ise 53 puanla 6. sırada yer aldı.

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