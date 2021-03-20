Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor - Altınordu: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 27. haftasında 'a konuk olan , rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir galibiyet aldı. ekibine üç puanı getiren golleri ve kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:50
İstanbulspor - Altınordu: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
. Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaştığı 'ya 2-1 mağlup oldu. ekibi bu sonuçla puanını 49'a yükseltip 4. sıraya tırmandı. Zirve yarışında büyük yara alan İstanbulspor ise 47 puanla 6. sıraya geriledi.

Maçtan dakikalar
44. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan 'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
48. dakikada 'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
53. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından 'in ortasında defanstan seken topu alan 'ı pasını 'e aktardı. Oğulcan'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
61. dakikada 'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defansta seken topu alan 'nın penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

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