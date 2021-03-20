İstanbulspor - Altınordu: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maçtan dakikalar
44. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kristal Abazaj'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
48. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
53. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Ahmet İlhan Özek'in ortasında defanstan seken topu alan Ufuk Budak'ı pasını Oğulcan Ülgün'e aktardı. Oğulcan'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
61. dakikada Levent Ayçiçek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defansta seken topu alan Eduart Rroca'nın penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2