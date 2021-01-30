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Akigo son nefeste!

Sahasında ’u konuk eden ’in 87’de attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:53 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Akigo son nefeste!

Akhısarspor 19'uncu haftanın açılış maçında ağırladığı karşısında 3 puanı son anda kurtardı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da her iki ekibin çabaları son dakikalara kadar golsüzlüğü bozmak içindi, bunu da Akigo başardı.

RAHMİ KIZARDI
, 87. dakikada attığı golle 'u öne geçirdi: 1-0. Beraberlik golü için yüklenen konuk ekip Bandırmaspor'da son anlarda oyuna giren , uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Ev sahibi Akhisarspor, 19 puanla küme düşme hattının üzerinde kaldı.

SON DAKİKA