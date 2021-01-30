Akigo son nefeste!

Akhısarspor 19'uncu haftanın açılış maçında ağırladığı Bandırmaspor karşısında 3 puanı son anda kurtardı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da her iki ekibin çabaları son dakikalara kadar golsüzlüğü bozmak içindi, bunu da Akigo başardı.

RAHMİ KIZARDI

Kadir Keleş, 87. dakikada attığı golle Akhisarspor'u öne geçirdi: 1-0. Beraberlik golü için yüklenen konuk ekip Bandırmaspor'da son anlarda oyuna giren Rahmi Anıl Başaran, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Ev sahibi Akhisarspor, 19 puanla küme düşme hattının üzerinde kaldı.