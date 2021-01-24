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1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig 18. hafta maçında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 18:41
Giresunspor Balıkesirspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 18. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Giresunspor üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın tek golü 87. dakikada 'den geldi. Bu sonuçla birlikte Giresunspor, puanını 38 yaptı. Giresunspor'u 1 maçı eksik olan takımlardan 34, 33 ve 32 puanla takip ediyor.

Balıkesirspor ise 16 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı. Giresunspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 'a konuk olacak. Balıkesirspor ise aynı haftada 'u konuk edecek.

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