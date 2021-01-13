Haberler TFF 1.Lig Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz

'nun yeni gözdesi

'da ilk yarıda yaşadığı sakatlık ve corona virüsüne yakalanması nedeniyle bir kez bile forma şansı bulamayan sağ bek , hırslı görüntüsüyle teknik heyetin gözüne girdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:51
Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da ilk yarıda yaşadığı sakatlık ve koronavirüse yakalanması nedeniyle bir kez bile forma şansı bulamayan sağ bek , ikinci devre öncesi teknik heyetin gözüne girdi.

Kırmızı-lacivertli takımın tesislerinde sürdürdüğü devre arası hazırlıklarında takımla çalışan 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu hırslı görüntüsüyle tam not aldı. Teknik Direktör , ikinci devre öncesi Emre'ye yeni transfer gözüyle baktıklarını söyledi.

Sezon başında hazır olmaması nedeniyle bireysel çalışma yapan Emre Nefiz, daha sonra sağ diz ön çapraz bağında ödem ve iç yan bağındaki birinci derece yırtık tespit edilmesi nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Sağ kanatta da görev alan tecrübeli futbolcu son olarak koronavirüse yakalanmıştı. Öte yandan ön libero 'in iyileştiği Altınordu'da tedavi süreci devam eden sol bek ve stoper ise fizyoterapist eşliğinde idman yapıyor.

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