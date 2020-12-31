Boluspor’da hasret bitti: 3-2

TFF 1. Lig'de son üç maçtan yenilgiyle ayrılan Boluspor galibiyet hasretini Adanaspor deplasmanında dindirdi. Gol düellosuna sahne olan maçta Yarenler, Karacic'in kendi kalesiyle attığı golle öne geçti. Diğer golleri Gökhan Sazdağı ve Hamza Gür kaydetti.

İSTANBULSPOR DEMİR'İ ERİTTİ: 3-1

TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında İstanbulspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor'un tek golünü atan Mehmet Akyüz, karşılaşmanın 14. dakikasında bir re penaltıdan yararlanamadı. İstanbulspor'un gollerini Uygar, Ali ve Onur attı.