Haberler TFF 1.Lig Boluspor’da hasret bitti: 3-2

’da hasret bitti: 3-2

1. Lig'de heyecan dün oynanan mücadelelerle sürdü. galibiyet hasretini ile dindirirken, rakibini mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:07 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Boluspor’da hasret bitti: 3-2

1. Lig'de son üç maçtan yenilgiyle ayrılan galibiyet hasretini deplasmanında dindirdi. Gol düellosuna sahne olan maçta Yarenler, Karacic'in kendi kalesiyle attığı golle öne geçti. Diğer golleri Gökhan Sazdağı ve Hamza Gür kaydetti.

İSTANBULSPOR DEMİR'İ ERİTTİ: 3-1
TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında , konuk ettiği 'u mağlup etti. Adana Demirspor'un tek golünü atan Mehmet Akyüz, karşılaşmanın 14. dakikasında bir re penaltıdan yararlanamadı. İstanbulspor'un gollerini Uygar, Ali ve Onur attı.

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