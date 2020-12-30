Tuzlaspor Altay 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 8. haftasının erteleme maçında Altay, Tuzlaspor'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 86. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Berkay Sülüngöz ile ikili mücadeleye giren İsmail Konuk, topu kendi ağlarına gönderdi. Maçta başka gol olmayınca Altay, müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



LİGDE DE GOLLERDE DE LİDER

Bu sonuçla Altay, 16 hafta sonunda puanını 32'ye çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, galibiyeti geçtiğimiz hafta Ümraniyespor maçında sakatlanarak çıkan ve sol ön çapraz bağında kopma tespit edilen Kaptan Özgür Özkaya'ya armağan etti. Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanan Altay, bu sezonki en uzun galibiyet ve yenilmeme serisini elde etti. Ligdeki gol sayısını 30'a çıkaran siyah-beyazlılar, Bursaspor'la birlikte en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Altay'ın Portekizli yıldızı Marco Paixao ise ligde bulduğu 12 golle gol krallığı yarışını önde götürüyor.





