Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor Altay 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig 8. hafta erteleme maçında sahasında 'ı konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Altay'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada kendi kalesine attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:21
Tuzlaspor Altay 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'in 8. haftasının erteleme maçında , 'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 86. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Berkay Sülüngöz ile ikili mücadeleye giren , topu kendi ağlarına gönderdi. Maçta başka gol olmayınca Altay, müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

LİGDE DE GOLLERDE DE LİDER
Bu sonuçla Altay, 16 hafta sonunda puanını 32'ye çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, galibiyeti geçtiğimiz hafta Ümraniyespor maçında sakatlanarak çıkan ve sol ön çapraz bağında kopma tespit edilen Kaptan 'ya armağan etti. Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanan Altay, bu sezonki en uzun galibiyet ve yenilmeme serisini elde etti. Ligdeki gol sayısını 30'a çıkaran siyah-beyazlılar, 'la birlikte en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Altay'ın Portekizli yıldızı Marco Paixao ise ligde bulduğu 12 golle gol krallığı yarışını önde götürüyor.



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