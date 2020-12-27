Haberler TFF 1.Lig Altay'da Erhan Çelenk coştu

Altay'da coştu

1.Lig'de 4'te 4 yaparak zirve yarışı veren Altay'da sol kanat 'in oynadığı teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürüyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 14:42
Altay'da Erhan Çelenk coştu

1'inci Lig'de 4'te 4 yaparak zirve yarışı veren Altay'da sol kanat 'in son haftalarda sergilediği teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürüyor.

Erhan, son olarak iç sahada 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının kahramanı oldu. Siyah-beyazlıların 11'inci dakikada bulduğu golde fırsatçılığını konuşturup perdeyi açan deneyimli futbolcu, 24'üncü dakikada penaltıdan gelen ikinci golde de penaltının mimarı oldu.
Erhan, 78'inci dakikada Kappel'e asist yaparak üç golde de skora katkı sağladı.

Daha önce ve Ankaraspor maçlarında ağları havalandıran 31 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayla 3 gole ulaştı. Erhan Çelenk, 2-1'lik Menemenspor deplasmanında ise ikinci golde Yılmaz'a asist yapmıştı. 2017-18'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2018-19'da ise FK ile 'e çıkma sevinci yaşayan Erhan, aynı başarıyı Altay'da da göstermek istiyor.

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