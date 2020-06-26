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26 Haziran 2020, Cuma
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Altay'dan gözdağı

Altay'dan gözdağı

, yarın oynanacak maçının önemine değindi.

, yarın oynanacak maçının önemine değindi. Bu maçtan galip ayrılmaları halinde hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklarını belirten Uluç, "Pandemi sonrasında hangi takımın nasıl mücadele edeceğini bilmiyorduk ancak odaklandığımız tek şey vardı. O da Akhisarspor'u mağlup etmekti. Bunu gerçekleştirdik. Sıra Eskişehirspor'da" sözlerini sarf etti.
  1. 26.6.2020
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