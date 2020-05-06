Çaresizliğin fotoğrafı
Sezer Özmen, F.Bahçe idmanında topa dezenfektan sıkılması için, ‘Çaresizliğin fotoğrafı’ yorumunu yaptı.
Balıkesirspor'un tecrübeli stoperi Sezer Özmen, F.Bahçe idmanında basına yansıyan topa dezenfektan sıkıldığı fotoğrafı yorumladı. Bunun futbola aykırı bir durum olduğunun altını çizen Özmen, "Çaresizliğin fotoğrafı diyebiliriz. Topun dezenfekte edildiği yerde rakibimi nasıl tutacağım. Maçtan önce tokalaşmıyorum ama kornerde nefes nefese mücadele edeceğim. Sağlıklı düşünüp karar vermek lazım" değerlendirmesinde bulundu.
- 6.5.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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