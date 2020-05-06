Çaresizliğin fotoğrafı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı

, F.Bahçe idmanında topa dezenfektan sıkılması için, ‘Çaresizliğin fotoğrafı’ yorumunu yaptı.

'un tecrübeli stoperi , F.Bahçe idmanında basına yansıyan topa dezenfektan sıkıldığı fotoğrafı yorumladı. Bunun futbola aykırı bir durum olduğunun altını çizen Özmen, "Çaresizliğin fotoğrafı diyebiliriz. Topun dezenfekte edildiği yerde rakibimi nasıl tutacağım. Maçtan önce tokalaşmıyorum ama kornerde nefes nefese mücadele edeceğim. Sağlıklı düşünüp karar vermek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 6.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaresizliğin fotoğrafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA