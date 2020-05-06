Balıkesirspor'un tecrübeli stoperi Sezer Özmen, F.Bahçe idmanında basına yansıyan topa dezenfektan sıkıldığı fotoğrafı yorumladı. Bunun futbola aykırı bir durum olduğunun altını çizen Özmen, "Çaresizliğin fotoğrafı diyebiliriz. Topun dezenfekte edildiği yerde rakibimi nasıl tutacağım. Maçtan önce tokalaşmıyorum ama kornerde nefes nefese mücadele edeceğim. Sağlıklı düşünüp karar vermek lazım" değerlendirmesinde bulundu.