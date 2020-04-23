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23 Nisan 2020, Perşembe
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Mücadele sürecek

Mücadele sürecek

, play-off mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, play-off mücadelesine devam edeceklerini söyledi. Herkesin kendilerine 'küme düşerler' gözüyle baktığını belirten Laleci, " listemizi de hazırlıyoruz. Sağlam temeller atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 23.4.2020
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