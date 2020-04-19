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19 Nisan 2020, Pazar
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İstikrar abidesi

İstikrar abidesi Milan Lukac

Akhisarspor'un başarılı file bekçisi , Türkiye Ligleri'nin en istikrarlı yabancılarından biri oldu. Sırp kaleci ülkemizde 5. yılını geçiriyor.

Yeşil-siyahlı kulübe 2015-16 sezonu öncesi 2015 yazında ülkesinin Partizan kulübünden transfer olan 35 yaşındaki file bekçisi, o tarihten itibaren hiç ayrılmadı. Son 2 sezondur takımın yedek kalecisi olan Lukac, Akhisar'da ve 'yı kazanırken kulübün tarihindeki ilk Avrupa Ligi macerasında da kaleyi korudu. Akigo'da geçen sezon 'den 1'inci Lig'e düşme acısını da yaşayan Lukac, yeşil-siyahlılarda değişmeyen tek isim olmayı başardı. Lukac'ın kadroda olduğu 5 yıllık süreçte Akhisarspor'da 2 farklı başkan, 7 farklı teknik adam görev yaptı.

  1. 19.04.2020
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