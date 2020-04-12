Menemenspor'un 18'lik yıldızı Murat Elkatmış'a talip çok! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Menemenspor'un 18'lik yıldızı 'a talip çok!

Menemenspor'un 18'lik yıldızı Murat Elkatmış'a talip çok!

1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için birçok kulübü devreye girdi.

Sarı lacivertlilerin altyapısından yetişen ve bu sezon 10 maçta forma giyen genç futbolcuyu , , ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün takibe aldığı ifade edildi. ekiplerinin Murat için şimdiden nabız yokladığı ifade edilirken, yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu bir üst lige göndereceği vurgulandı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Murat'ın gelecek vaadeden bir futbolcu olduğunu dile getirip, "Murat çok yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Onu en iyi yerlerde görmek isteriz" dedi.


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  1. 12.04.2020
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