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05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Menemenspor'da ilk ayrılık!

Menemenspor'da 'la yollar ayrıldı

Menemenspor'da Canberk Aydın'la yollar ayrıldı

1. Lig takımlarından Menemenspor, savunmanın sağında görev yapan ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da ilk ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler savunmanın sağında görev yapan ile yollarını ayırdı.

Canberk'in yeni sezonda sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve yönetimle geçtiğimiz günlerde karşılıklı fesih konusunda anlaşma sağladığı açıklandı. Yaz döneminde Gençlerbirliği'nde transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig maçında forma giyip 548 dakika sahada kaldı.

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  1. 05.04.2020
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